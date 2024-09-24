В межах ініціативи, створеної фронтменом гурту Фіолет Сергієм "Колосом" Мартинюком, митці читали вірші з супровідним перекладом на жестову мову. Дізнайтеся більше у матеріалі Тренди 24.

Дивіться також Світ відзначає День жестових мов: чому це важливо та як сказати "дякую"

Яка мета проєкту "Відчуй"

Основна мета ініціативи – зробити поезію доступною для людей з порушеннями слуху та зору. Також важливою є задача привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю.

Олександр Хоменко читає вірш для людей з вадами слуху та зору: дивіться відео

Ідея втілити подібний проєкт виношувалася роками, але кінцевим тригером стала розмова із одним із шанувальників Фіолету, який втратив на війні зір і вимушений був пристосовуватися до нової для себе реальності… Приємно, що в ці не найсприятливіші для нашої культури часи Український культурний фонд схвалив і в повному обсязі профінансував нашу ідею,

– поділився Колос.

У проєкті взяли участь такі відомі діячі, як:

Антоніна Хижняк;

Григорій Бакланов;

Андрій Ісаєнко;

Олександр Боднар;

Оксана Стринадюк;

Олександр Хоменко (МУР);

Анастасія Пустовіт;

Альбіна Перерва.

Станом на 23 вересня, опубліковано 8 із десяти роликів, у яких взяли участь Григорій Бакланов, Оксана Стринадюк, Олександр Боднар, Анастасія Пустовіт, Олександр Хоменко, Андрій Ісаєнко, Антоніна Хижняк та Альбіна Перерва. Переглянути відео можна за посиланням.

Крім того, у межах проєкту «Відчуй» планується випуск альбому віршів та збірки, надрукованої шрифтом Брайля. Ці видання будуть передані школам-інтернатам та організаціям, що піклуються про незрячих людей.