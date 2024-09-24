В межах ініціативи, створеної фронтменом гурту Фіолет Сергієм "Колосом" Мартинюком, митці читали вірші з супровідним перекладом на жестову мову. Дізнайтеся більше у матеріалі Тренди 24.
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Яка мета проєкту "Відчуй"
Основна мета ініціативи – зробити поезію доступною для людей з порушеннями слуху та зору. Також важливою є задача привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю.
Олександр Хоменко читає вірш для людей з вадами слуху та зору: дивіться відео
Ідея втілити подібний проєкт виношувалася роками, але кінцевим тригером стала розмова із одним із шанувальників Фіолету, який втратив на війні зір і вимушений був пристосовуватися до нової для себе реальності… Приємно, що в ці не найсприятливіші для нашої культури часи Український культурний фонд схвалив і в повному обсязі профінансував нашу ідею,
– поділився Колос.
У проєкті взяли участь такі відомі діячі, як:
Антоніна Хижняк;
Григорій Бакланов;
Андрій Ісаєнко;
Олександр Боднар;
Оксана Стринадюк;
Олександр Хоменко (МУР);
Анастасія Пустовіт;
Альбіна Перерва.
Станом на 23 вересня, опубліковано 8 із десяти роликів, у яких взяли участь Григорій Бакланов, Оксана Стринадюк, Олександр Боднар, Анастасія Пустовіт, Олександр Хоменко, Андрій Ісаєнко, Антоніна Хижняк та Альбіна Перерва. Переглянути відео можна за посиланням.
Крім того, у межах проєкту «Відчуй» планується випуск альбому віршів та збірки, надрукованої шрифтом Брайля. Ці видання будуть передані школам-інтернатам та організаціям, що піклуються про незрячих людей.