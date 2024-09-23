З 23 по 29 вересня триває тиждень жестової мови в рамках відзначення Міжнародного тижня глухих людей 2024. Видання Green Post нагадало, як сказати "дякую" співрозмовнику з вадами слуху, використовуючи жести.

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Чому важлива жестова мова

Жестові мови є важливою частиною інклюзії, адже дають можливість людям з вадами слуху або мовлення доступність до інформації, освіти, розваг тощо. Тому, зокрема в Україні, з кожним роком приділяють все більше уваги перекладу новин, телевізійних програм, розважальних шоу на жестову мову. І це є важливою частиною інклюзії.

Одним з найпопулярніших, найбільш базових і водночас найпростіших слів в українській жестовій мові є, звісно ж, слово вдячності. Наприклад, потрібно подякувати водію таксі з вадами слуху, котрий щойно привіз вас на місце призначення чи в будь-якій іншій ситуації. Сказати "дякую" жестовою мовою можна, торкнувшись правим кулаком до підборіддя, а потім до скроні.

Звісно ж, знання одного слова не є достатнім, проте це суттєвий крок, адже в наш час люди з вадами слуху чи мовлення часто потерпають від нетактовності, чи прямих образ, тому для них надзвичайно важливо відчувати підтримку і доброзичливе ставлення. А найпростіший спосіб це зробити – вивчити найпоширеніші фрази та слова, які є базовими в повсякденному мовленні.

Цікаво! У 2017 році Генасамблея ООН схвалила резолюцію, яку ініціювала Всесвітня федерація людей з вадами слуху й саме вона стала основою для відзначення Міжнародного дня жестових мов. Їх, до слова, у світі налічується близько 300 і вони є засобами комунікації для майже 70 мільйонів людей.