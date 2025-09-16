Півника із Бородянки, який став світовим символом стійкості, передали як нагадування про потребу у допомозі військовим із втратою слуху. Більше про це розповість 24 Канал та благодійний фонд "Півник".

Чому саме керамічні півники?

На Саміті перших леді та джентльменів у Києві Олена Зеленська вручила гостям символ незламності українців – автентичних керамічних півників з Василькова. Їх отримали перші леді з шести європейських країн (Німеччина, Австрія, Естонія, Литва, Сербія та Фінляндія), а також Міністри освіти та вчителі ще майже з 10 країн. Наступного дня – автентичного півника було передано й принцу Гаррі.



Олена Зеленська та засновники фонду "Півник" / Фото, надане 24 Каналу

Керамічні півники, які отримали іноземні гості, – символ української стійкості, що у 2022 році дивом уцілів серед руїн житлового будинку у Бородянці. Сьогодні він став і частиною місії Благодійного фонду "Півник". У такий спосіб засновники прагнули привернути увагу міжнародних партнерів до проблеми втрати слуху у військових.



Принц Гаррі під час візиту до Києва / Фото, надане 24 Каналу

На сьогодні десятки тисяч військових потребують хірургічного відновлення слуху. За даними досліджень ще до початку повномасштабного вторгнення, понад 60% поранених із зони бойових дій мали мінно-вибухові травми чи акубаротравму, які призвели до повної або часткової втрати слуху. В Україні лише близько 25 спеціалістів можуть виконувати подібні операції для відновлення слуху.



Вручення керамічного півника / Фото, надане 24 Каналу

Залученість до таких подій дає фонду можливість підкреслити: втрата слуху у військових за масштабами й наслідками потребує не меншої уваги, ніж інші бойові травми.

Порівняно з іншими травмами ці проблеми залишаються непоміченими, хоча істотно впливають на відновлення та якість життя військових. Сьогодні в Україні потреба на слуховідновлювальні операції системно зростає. Якщо темпи не зміняться, аби прооперувати всіх, хто цього потребує, знадобиться понад 10 років,

– говорить засновник Благодійного фонду "Півник" Іван Гринько.

Відновлення слуху є важливим способом прискорення реабілітації військових. За даними досліджень двостороння втрата слуху майже втричі підвищує ризик розвитку ПТСР. Здатність знову чути, а отже і вільно комунікувати, значно пришвидшує інтеграцію захисників у цивільне життя, їх працевлаштування та повноцінне відновлення.

Благодійний фонд “Півник” забезпечує безоплатне хірургічне відновлення слуху нашим захисникам на базі Центру відновлення слуху Rhino. Станом на вересень 2025 року вже понад 100 військовим повернули слух у Rhino Центрі. В планах Фонду на 2026 рік підвищити кількість операцій до 300.

Що треба знати про керамічного півника?