Наразі геотермальну енергію не використовували на глибині понад 10 кілометрів. Втім, ця нова технологія має на меті досягнення цієї глибини для ефективного використання тепла надр Землі.

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Що відомо про революційний проєкт

У 2006 році дослідницька група з Массачусетського технологічного інституту виявила, що використання всього 2% геотермальної енергії, що зберігається в породах на глибині від 3 до 10 кілометрів, забезпечило б енергетичні потреби США у 2 000 разів більше від поточного споживання.

Quaise Energy розробила технологію буріння і три концепції геотермальних систем з різними підходами до ефективності. Перша концепція передбачає замкнутий контур, який діє як котел, що закачує холодну воду, яка після нагрівання підіймається на поверхню у вигляді пари для запуску систем геотермальних електростанцій.

Друга концепція базується на використанні плоских гідравлічних тріщин, через які вода закачується під високим тиском у землю, нагрівається в нижній зоні, а потім витягується на поверхню.

Третя концепція, під назвою "хмари проникності", полягає у створенні мікроскопічних тріщин навколо гірських порід. Якщо робити такі тріщини на значній глибині з використанням міліметрових лазерів, це посприяє закачуванню холодної води та її виходу у вигляді пари через інші тріщини.

Коли планують проводити випробування

Польові випробування планують провести у 2025 – 2026 роках на вулкані Ньюберрі в центральному Орегоні (США). Однак "хмари проникності" – це лише один із методів. Компанія також розглядає можливість впровадження гібридних технологій, що поєднують усі три концепції в різних варіантах.

Геотермальна енергія використовує природне тепло планети. Якщо бурити досить глибоко, геотермальні станції можуть виробляти електроенергію безперервно і стабільно 24 години на добу.

Вони не залежать від водних потоків, сонячного світла чи поривів вітру, як інші альтернативні джерела. Це джерело є високоефективним, оскільки експлуатаційні витрати низькі, і воно може генерувати енергію практично вічно, незалежно від погодних умов.