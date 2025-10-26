Згенерований штучним інтелектом трек став дуже популярним – тисячі відео з цією піснею в TikTok збирають десятки тисяч переглядів і вподобань. Більше про цей трек розповість 24 Канал.

Цікаво "Дозвольте собі тупити": Ірена Карпа про нову книжку, гонитву за успіхом і мрію про українських "Бріджертонів"

Польський ШІ-трек розриває мережу

У жовтні 2025 року на ютуб-каналі MusicAiRecords, з якого стає очевидним, що контент там згенерований саме через Штучний інтелект, з'явився трек Riki Tiki. Щоправда, одразу в кількох варіантах.

Пісня одразу ж завірусилася у соцмережі TikTok. Цікаво, що не тільки у польському сегменті. Наприклад, чимало вподобань зібрав відеоряд, створений Штучним інтелектом. Так би мовити, ШІ створив собі і пісню, і кліп.

ШІ-кліп на ШІ-хіт: дивіться відео

Та під цю пісню з'являються абсолютно різноманітні відео. Наприклад, є одне популярне відео, де можна побачити, здається, ту саму мишку Мікі.

Мишка Мікі вже не та: дивіться відео

А ще під цей трек просто відриваються. І такі відео теж набирають сотні тисяч переглядів.

Люди танцюють під ШІ-трек: дивіться відео

А про що ця пісня?

Пісня Riki Tiki оповідає про чоловіка, який, вочевидь, полюбляє заборонені речовини та розпусту, а після однієї з пригод прокинувся у ліжку з незнайомкою. Однак його пригоди таки мали наслідки і його арештували. Тільки от поки що загадка, яка ж то мишка телефонує головному герою. Якщо Міккі Маус з всесвіту Disney, то, мабуть, це наслідки пригод.

Переклад приспіву пісні Riki Tiki:

Рікі, Тікі, наркотики,

Дзвонить мені мишка Мікі,

Рікі, Тікі, дешеві, дешеві,

Хтось вилизує каштани.

Рікі, Тікі, наркотики,

Дзвонить мені мишка Мікі,

Рікі, Тікі, дешеві, дешеві,

Хтось одягнув на мене кайдани.

Також пісня містить нецензурну лексику. Щоправда, польською, тому якщо ви не знаєте цю мову, ймовірно, і не помітите. Хоча зважаючи на те, що частина лайливих слів звучить так само як і українською, це малоймовірно.

В Україні теж є ШІ-хіти