Зокрема, найбільше скорочення очікується у сфері послуг. Про це стало відомо зі щомісячного опитування НБУ.

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Яка ситуація на ринку праці в Україні

Згідно з даними НБУ, у вересні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) підвищився до 48,7 пунктів, тоді як у серпні він становив 48,4.



Зміна ІОДА / Скриншот

Пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна робота морського коридору, зростання залізничних перевезень, а також сезонний фактор сприяли поліпшенню очікувань бізнесу,

– йдеться в повідомленні.

Серед стримуючих чинників залишаються атаки на критичну інфраструктуру, погіршення очікувань щодо валютного курсу, зростання акцизів на пальне, нестача робочої сили та прискорення інфляційних процесів.

Через прискорене зростання закупівельних цін підприємства з усіх секторів, які взяли участь в опитуванні, прогнозують підвищення цін або тарифів на свою продукцію та послуги.

Важливо! Щомісячне опитування проводилося з 4 по 23 вересня 2024 року, у ньому взяли участь 474 підприємства. Результати опитування відображають виключно думки респондентів – керівників компаній, а не оцінки Національного банку України. Нейтральний рівень для ІОДА становить 50 пунктів.

Також керівники підприємств усіх галузей, крім будівельної, очікують скорочення загальної кількості працівників, найбільше – у сфері послуг.