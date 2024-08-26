Творчі відпустки – практика, яку дедалі частіше застосовують багато міжнародних компаній, особливо в ІТ-секторі. Вони дозволяють працівникам робити тривалі перерви в роботі, проте в Україні ця тенденція залишається відносно рідкісною, розповідають Тренди 24.

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Що таке сабатікал?

Для боротьби з вигоранням працівників організації все частіше пропонують оплачувані творчі відпустки, які можуть тривати від кількох місяців до року. Хоча ця ініціатива не обмежується творчими професіями, вона дає працівникам можливість перезарядитися і повернутися до виконання своїх обов'язків з новою енергією та ентузіазмом.

Серед провідних світових корпорацій зростає тенденція, коли такі компанії, як Google, Intel, IBM, eBay, Adobe та HubSpot впроваджують програми творчих відпусток для своїх співробітників. Багато з цих організацій пропонують подовжену оплачувану відпустку на один – два місяці за кожні 5 – 7 років роботи. Деякі з них виплачують лише часткову заробітну плату під час цих перерв, інші зберігають повний рівень доходу і навіть пропонують додаткову фінансову підтримку для покриття витрат, понесених під час творчої відпустки.

Що отримують роботодавці

Роботодавці теж отримують вигоду від сабатіклу, хоча спершу це й не помітно.

Працівники часто повертаються з тривалої відпустки з підвищеним ентузіазмом до своєї роботи. Ця відновлена енергія не лише підвищує індивідуальну продуктивність, але й позитивно впливає на загальну ефективність компанії. Галузеві експерти припускають, що іноземні роботодавці все частіше визнають переваги надання працівникам творчих відпусток, оскільки це може запобігти вигоранню та сприяти довгостроковій залученості.