Цей крок сприятиме екологічній модернізації гірничодобувної галузі та стане частиною підготовки до закриття шахти у 2026 році. Про це пише видання Interesting Engineering.

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Що відомо про новітній проєкт

Компанія Rio Tinto використовує сонячну електростанцію для генерації екологічно чистої енергії на алмазній шахті Diavik.

У виданні зауважили, що цей проєкт є найбільшою автономною сонячною електростанцією в Канаді. Завдяки її роботі споживання дизельного пального на Diavik зменшиться на один мільйон літрів щороку, а сама станція зможе виробляти 4,2 мільйона кіловат-годин сонячної енергії щорічно.

Крім того, ця електростанція знизить викиди парникових газів на 2 900 тонн CO2-еквіваленту на рік, що можна порівняти зі зменшенням кількості автомобілів на дорогах на 630 одиниць щороку.

Цей крок зроблено напередодні закінчення терміну експлуатації шахти Diavik, яке має відбутися наприкінці 2026 року, і, як наслідок, її закриття, що потребуватиме приблизно ще три роки. Сонячна електростанція забезпечуватиме до 25% електроенергії шахти під час робіт із закриття, генеруючи енергію з сонячного світла, а також зі світла, відбитого від снігу,

– мовиться у пресрелізі компанії.

Операційний директор шахти Метью Брін зазначив, що найбільша автономна сонячна електростанція на півночі Канади є останнім кроком компанії у виконанні зобов'язань щодо захисту довкілля, де мешкають і працюють люди. Це також сприятиме підвищенню енергоефективності операцій на шахті Diavik.

"Ми пишаємося тим, що очолюємо масштабні проєкти з відновлюваної енергетики на півночі Канади", – зазначили в алмазній шахті.