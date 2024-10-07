Восени естетика "темної академії" відчувається по-особливому. Тренди 24 розповідають про 5 книг, які можна сміливо читати під саундтрек першої частини "Сутінок".

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"Вавилон" Ребекки Кван

Це історія про чотирьох друзів, які навчаються в Оксфорді на факультеті перекладу у вежі, яку називають "Вавилоном". Ця вежа – осередок перекладу та магії. Там навчають сріблярства – мистецтву повернення втрачених значень слів за допомогою срібних зливків. Однак саме за допомогою цих зливків Лондон зміг побудувати імперію та взяти під контроль колонії.



"Вавилон" / Фото з сайту КСД

Головні герої – студенти, які мають різні походження, соціальні статуси та, що найважливіше, погляди на сам "Вавилон". Їм доведеться обирати між чесністю та омріяною професією, між дружбою та ідеалами, між тим, щоб спробувати змінити систему або підкоритись їй.

"Ніби ми злодії" М. Л. Ріо

Олівер Маркс в академії вивчав Шекспіра та помітив, що його оточення часто грає ті самі ролі, що й на сцені. Однак одного разу ролі змінюються і одного із його друзів знаходять мертвим. Всі навколо намагаються тепер переконати самих себе та поліцію у невинуватості.





"Ніби ми злодії" / Фото з сайту КСД

Головний герой несе покарання за це вбивство, якого, можливо не скоював. Через десять років, коли він виходить із в'язниці, його розшукує детектив, який толі вів цюю справу. Він хоче дізнатись правду про ет, що ж саме толі сталось.

"Беззоряне море" Ерін Моргенштерн

Головний герой, Закарі, знаходить книгу, яка захоплює його, однак з часом він розуміє, що на цих сторінках бачить історію власного дитинства.



"Беззоряне море" / Фото з сайту КСД

Він хоче розкрити таємницю цієї історії, проте його теж хочуть знищити. Він разом із своїми союзниками, не всі з яких заслуговують довіри, мандрує різними місцями, щоб дізнатись більше про книгу та про свою долю.

"Піранезі" Сюзанни Кларк

Піранезі живе в Будинку, сповненому чудес. Всі з них він старанно записує до своїх зошитів. Щовівторка та щоп'ятниці головний герой бачиться із Однодумцем, своїм другом.



"Піранезі" / Фото з сайту КСД

З часом на стінах починають з'являтись послання від новачка в Будинку. незрозуміло, що він хоче, тож Піранезі доводиться читати старі тексти та розкривати таємниці.

Знайомий світ раптом виявляється небезпечним.

"Доторк темряви" Скарлет Сент-Клер

Це історія про богів, які живуть серед людей. У цій книзі Персефона набула людської подоби, закінчила коледж та отримала журналістську практику.



"Доторк темряви" / Фото з сайту КСД

Вона вирішила відсвяткувати це зі своєю подругою у барі, яким володіє Гадес, бог мертвих. Вже в барі вона сідає грати в карти та програє. Виявляється, що вона програла хазяїну закладу та таким чином підписала з ним контракт.

Тепер вона має пів року для того, щоб віддати борг, інакше назавжди залишиться в Підземному світі.