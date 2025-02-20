Під час програми Jenna & Friends на Today Show відома акторка Скарлет Йоганссон завдяки імпровізації вигадала чудову закуску. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Eating Well.

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Які чипси приготувала Скарлет Йоганссон

До співведучих Дженни Буш Гагер та Йоганссон приєдналася Кеті Стіло, кулінарний продюсер Today Show. Вона відзначила Маріссу Муллен, авторку сирних дощок, за те, що та створила одні з найбільш пишних м'ясних чипсів.

Муллен рекомендує зупинити свій вибір на поєднанні чипсів, прошутто, інжирного джему та пармезану.

Йоганссон вирішила створити власну версію з інжировим джемом та фетою на чипсах й швидко видала відгук з трьох слів: "Це так смачно". Крім того, як зауважила акторка, начинку легко змішувати, що робить її легкою закускою, яку можна приготувати для друзів або сім'ї.



Скарлетт Йоханссон / Фото із соцмереж акторки

Як пише Eating Well, картопляні чипси не завжди є поживною їжею, але ви можете включити їх у свій збалансований раціон. Варто приготувати власні чипси або вибрати хрусткі, товсті чипси, які забезпечують більш ситний хрускіт, ніж тонкі або хвилясті.

Крім того, для приготування чипсів не обов'язково використовувати каструлю з олією. Їх можна зробити у мікрохвильовій печі або ж фритюрниці.

Візьміть упаковку улюблених картопляних чипсів або спробуйте приготувати картопляні чипси у фритюрниці самостійно. Додайте ароматний сир або приготуйте смачну намазку, як-от хумус чи освіжаючий соус цацикі, а зверху додайте мариновану цибулю або свіжий кріп.