У виданні повідомили, що на сайті Tesla з’явилися вакансії "Оператор зі збору даних для Tesla Bot". Компанія пропонує оплату від 25 до 48 доларів на годину за роботу в спеціальному костюмі для захоплення руху та гарнітурі VR.

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Що відомо про вакансію від Tesla

У спеціальному обладнанні співробітники виконуватимуть різні рухи, які потім будуть проаналізовані і використані для створення алгоритмів штучного інтелекту для навчання роботів Optimus.

Кандидати повинні бути у добрій фізичній формі, оскільки їм потрібно буде проводити понад сім годин на день у русі, а також переносити до 14 кілограмів. Зріст кандидатів має бути від 170 до 180 сантиметрів, оскільки висота робота складає близько 173 сантиметрів. Крім того, робота з гарнітурою може викликати нудоту, і кандидати повинні бути готові до цього.

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Окрім тренувань, тренери будуть аналізувати зібрану інформацію та готувати звіти. Вакансія передбачає гнучкий графік роботи з трьома змінами: з 8:00 до 16:30, з 16:00 до 00:30 та з 00:00 до 8:30. Наявність нічної зміни для вдосконаленого навчання роботів є незвичною для цієї сфери.

Згідно із задумом, ці андроїди в майбутньому будуть працювати на заводах і виконувати інші рутинні завдання замість людей. У Tesla підкреслюють, що ці роботи не мають наміру замінити людські робочі місця.

Очікується, що вартість таких роботів складе до 20 тисяч доларів (близько 820 тисяч гривень), що є значно дешевше за сучасні аналоги.