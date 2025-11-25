Купити можна книги, видані українськими видавництвами онлайн та у книгарнях, що долучились до програми. Про те, які книги варто придбати, пише 24 Канал.

"Аркан вовків" Павла Дерев'янка

Це українське фентезі, про яке говорять усі. Це розповідь про 5 харизматичних хлопців, які стали на шлях становлення характерником. На своєму шляху вони зустрічають чимало пригод, які розкривають різні характери. Северин, Савка, Гнат, Пилип та Ярема дуже різні, проте їх об'єднує одне: всі вони стали на вовчу стежку, з якої вже ніколи не зможуть зійти.



"Аркан вовків" / Фото з сайту видавництва

До слова, Дерев'янко будує альтернативний фентезі-світ, який точно сподобається українцям: тут не існує Московії. Він також служить у війську і частина коштів, які виручать за продаж книг буде перераховано на рахунок благодійного фонду ГО "Азов.ONE".

Автор розповідає історію Сірого Ордену, де кілька років тому почали зникати новообрані характерники. Здається, саме головні герої розгадають, що ж з ними сталось.

"Сніжний Ізюм" Аліни Дихман

Ще одна історія, яка поєднує втрату, міфологію та війну. Головна героїня втратила найкращого друга та у пам'ять про нього вирішила передати частину його книг до Ізюмської бібліотеки, яка тільки оговтується після окупації міста.візит, який мав стати коротким, затягується на кілька місяців, адже вона стає волонтеркою та допомагає евакуйовувати книги, які насправді зовсім не любить.



"Сніжний Ізюм" / Фото з сайту видавництва

Вона зупинилась у загадкового чоловіка, який здебільшого мовчить та підозріло зиркає на неї. Одного вечора вона опиняється біля половецьких баб – містичної пам'ятки Харківщини. Саме це назавжди змінить її уявлення про світ ат про себе.

"Тринадцята казка" Діани Сеттерфілд

Ця книга про те, як дівчину попросили написати біографію відомої письменниці Віди Вінтер. Вона наповнена химерними таємницями, неочікуваними поворотами, людською жорстокістю, яка межує із добротою та відвагою.



"Тринадцята казка" / Фото з сайту видавництва

Про цю історію неможливо розповідати, адже кожне слово може розкрити забагато сюжету, тому її варто просто читати.

Навколо "тисячі Зеленського" точаться обговорення

У мережі спалахнули обговорення нової "Зимової підтримки". Зокрема, користувачі скаржились у threads, що її можна витратити на всі категорії товарів. Наприклад, один із постів набрав понад 450 тисяч переглядів.

Цікаво, що обговорення не припиняються від моменту анонсу нової програми підтримки.

Водночас спостерігається певна тенденція: українці здебільшого обирають витратити "тисячу Зеленського" на благодійність. Зокрема, на донати на різні збори.

Куди можна задонатити "тисячу Зеленського"?