До кінця 2024 року планують відкрити 200 Центрів життєстійкості. Поки із грудня 2023 року в Україні вже відкрили 162 з них.

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Там працює понад 700 спеціалістів

Відомо, що у лютому Мінсоцполітики підтримало 14 Центрів життєстійкості, а до серпня їх кількість зросла до 162. Крім цього, уже виплачено майже 48 мільйонів гривень, а на програму в бюджеті закладено близько 430 мільйонів.

Ці кошти йдуть на оплату праці понад 700 спеціалістів – психологів, соціальних менеджерів та фахівців соціальної роботи.

Такі центри є у 200 громадах і вже допомогли тисячам українців. У 2025 році кількість таких установ планують збільшити ще вдвічі.

Ініціатива спрямована на посилення підтримки військовослужбовців та їхніх сімей. Основні цілі включають інтеграцію внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місцеві громади та створення програми психічного відновлення, спрямованої на розширення прав і можливостей жінок для реінтеграції в активне життя.