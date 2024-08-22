На початку повномасштабної війни цей заклад Pakufuda, де розташована пекарня "Пухке" став прихистком для сорока харків’ян. Хліб і печиво полюбили захисники, які обороняють Харківщину та для яких Тетяна регулярно організовує збори.

Дивіться також Об'єднані війною: українські бренди, які допомагають військовим

У Парижі захопилась випічкою

Тетяна народилась у Кременчуку на Полтавщині, а до Харкова переїхала 14 років тому. Уже за рік після завершення університету вона відкрила маленьку кондитерську та готувала для знайомих на замовлення.

Усе змінилось, коли вона побачила Париж, де вперше спробувала французьку випічку та захопилась культурою споживання хліба. Після повернення вона захотіла відкрити власну пекарню.

Тоді її друзі саме відкривали свій простір Pakufuda в Харкові – кав’ярню та клуб настільних ігор. У підвалі їхнього приміщення вона й відкрила свою пекарню, а продавала її на вітрині.

Війна внесла свої корективи

24 лютого власниця пекарні прокинулася о 5 ранку, щоб разом зі своєю командою вийти на зміну. Намагаючись убезпечити приміщення, вони забарикадували всі виходи і замазали вікна білою акриловою фарбою, щоб створити ілюзію того, що будівля покинута.

Коли ситуація погіршилася, вона та її партнери прийняли важке рішення покинути місто. Вони довірили свої ключі друзям, подбавши про те, щоб ті, хто залишився, могли знайти притулок зі своїми сім'ями в пекарні, де були запаси їжі та підтримувалося тепло.

У пошуках безпеки вона разом зі своїм хлопцем переїхала до батьків у Кременчук, а потім перебралася до Івано-Франківської області. Там вона знайшла роботу в місцевому ресторані і почала долучатися до громадських заходів на підтримку військових. Вона разом з колегами-пекарями створила печиво з родзинками і відправила першу партію захисникам на Ізюмському напрямку.

Пекарня стала прихистком

У перший же день прихистили в пекарні близько сорока людей з району. Вони не жили тут усі разом: хтось ночував кілька ночей, хтось – три місяці. А ще у пекарні зупинялись іноземні медійники, які висвітлювали ситуацію в місті.

У перші дні багато місцевих жителів не наважувалися брати продукти в пекарні. Однак, оскільки ситуація не покращувалася, вони почали випікати там хліб та печиво. Цю випічку роздавали громадянам на вулицях, волонтерам і військовослужбовцям, приділяючи особливу увагу дітям, які шукали притулку на станціях метрополітену.

Пекарня також готувала їжу для українських захисників під керівництвом Ксенії, співробітниці, яка займається наданням допомоги. За кілька місяців команда успішно випекла понад п'ять тонн хліба.

Перерва тривала 11 днів

Пекарня вже два роки працюю безперервно. Була лише перерва на початку вторгнення, яка тривала 11 днів.

Тепер у Харкові менше людей, бо місто є прифронтовим, проте пекарня працює у звичному режимі та тішить містян випічкою.