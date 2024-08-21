Чимало українських брендів запустили цілі колекції одягу, прибуток з яких повністю або частково йде на збори наших воїнів. Тренди 24 розповідають про 5 таких ініціатив.

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БЕЗЛАД

Це бренд одягу зі Львова. Від самого створення це була історія про справжню любов до України, яка трансформується у творчі проєкти, що надихають і підтримують. Перший патріотичний проєкт у них з'явився ще у 2020 році.



Дизайн футболки / Фото з сайту бренду

До 2023 року команда вивела свій патріотизм на новий рівень. Вони створили колекцію, присвячену чотирьом історично-географічним регіонам, які формували українську націю: Галичина, Наддніпрянщина, Слобожанщина й Таврія.

Засновник бренду Артур Гриник мобілізувався до бригади "Азов". Бренд активно донатить цьому підрозділу.

Мерч Фонду імені Максима Кривцова

Фонд представив колекцію футболок, які втілюють боротьбу, пам'ять та глибоку прихильність до своєї Батьківщини. Ініціатива вшановує Максима Кривцова, воїна і талановитого поета, чия відданість Україні виходила за межі поля бою. Кривцов хотів залишити спадщину для майбутніх поколінь, що спонукало його до співпраці з подругою Раїсою Чернухою.



Процес підпису футболки / Фото з інстаграму Фонду

Попри їхні зусилля, футболки не встигли надрукувати до загибелі Кривцова 7 січня 2024 року. Після його смерті родина та друзі об'єдналися, щоб втілити його бачення, випустивши пам'ятні футболки, які дозволять громадськості підтримати його справу та продовжити його спадщину.

Ми хочемо, щоб майбутні покоління пам'ятали його і бачили в ньому приклад. Ми прагнемо, щоб пам'ять про нього жила не тільки через його поезію, але й через цей одяг, – пояснив близький друг Кривцова.

Колекція представлена трьома різними дизайнами, кожен з яких має особливе значення:

"Жовтий скотч" символізує силу та стійкість.

"Імена " віддає шану видатним особистостям, чий внесок заслуговує на визнання.

"Визволені соняшники "** представляє соняшники, які надали притулок і розраду Кривцову та його товаришам у складні часи, дозволивши їм злитися з ландшафтом, коли вони шукали притулку.

Початкова партія містила 248 футболок, а виручені кошти спочатку були спрямовані родині Кривцова. Згодом кошти були спрямовані до фонду, створеного на його честь.

DiaDia

Це бренд, заснований на українській спадщині та закарпатській культурі. Заснований у 2016 році, бренд впевнено будує репутацію завдяки своєму прагненню демонструвати красу, історію та культуру рідного краю.

У партнерстві з Da Vinci Wolves Support, підрозділом батальйону "Вовки Да Вінчі", бренд DiaDia представив особливу колекцію футболок. Вона була повинна поєднати модний дизайн із сильним почуттям патріотизму.

"Вовки Да Вінчі" наголошують, що ці речі призначені як для військових, так і для цивільних. На додаток до футболок, співпраця розширилася до нашивок "Вовки Да Вінчі", які швидко завоювали популярність серед прихильників, що бажають висловити свою солідарність.



Мерч підрозділу "Вовки до Вінчі" / Фото з інстаграму бренду

Кожна купівля цього мерчу — це внесок у майбутнє, адже частину грошей спрямовують до патронатної служби батальйону.

Creative Depo

Заснована у 2019 році друзями дитинства Юрієм та Денисом, компанія Creative Depo спочатку займалася виробництвом сувенірної продукції для різних компаній на власному обладнанні для друку на одязі. Однак початок повномасштабного вторгнення спонукав до суттєвої зміни бізнес-моделі. Бренд зосередився на створенні колекції одягу, що втілює українську національну ідентичність, пообіцявши перераховувати 50% прибутку на підтримку Збройних сил України.

Переломним моментом для Creative Depo став момент, коли президент Володимир Зеленський одягнув футболку з написом "Я – українець" після деокупації Київської області. Цей дизайн швидко набув знакового статусу і став каталізатором розширення бренду.



Засновники бренду / Фото з сайту бренду

Засновники Creative Depo підкреслюють, що допомога солдатам є центральним елементом їхньої місії.

У 2024 році Creative Depo у партнерстві з брендом KEEP, що спеціалізується на міських рюкзаках та сумках, та ініціативою Tyloviki створили колекцію футболок та сумок, усі виручені кошти з якої передали бригаді "Азов". Ця ініціатива вже профінансувала закупівлю безпілотників і бронетранспортерів, а зараз триває третій великий збір коштів на засоби радіоелектронної боротьби.

"Авіація Галичини"

Український бренд одягу "Авіація Галичини", натхненний сучасною українською армією, досяг значних успіхів з моменту свого заснування у 2014 році. Бренд прагне втілити сутність свободи через свій дизайн, приділяючи особливу увагу колекції, присвяченій українській авіації.



Бренд співпрацює з центром протезування / Фото з сайту бренду

Вони підкреслюють стійкість і непохитний дух людей, які продовжують "розправляти крила" у складних обставинах. "Авіація Галичини" розпочала співпрацю з Центром "Superhumans" – організацією, що займається протезуванням та реабілітацією постраждалих на війні. В рамках цього партнерства бренд зобов'язується перераховувати 400 гривень з кожної проданої футболки та 800 гривень з кожного світшоту на користь центру.