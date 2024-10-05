У Ніжині розпочинається проєкт "Teplo". Там планують утеплити будинок місцевими природними матеріалами за інноваційною технологією.

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Використають естонську технологію

Цей проєкт має на меті не лише оптимізувати енергетичні характеристики будівлі, але й продемонструвати потенціал практики зеленого будівництва та заохотити її впровадження серед професіоналів галузі. Таке роблять в Україні вперше.

Утеплювати житловий будинок будуть за естонською технологією. У проєкті буде застосована збірна конструкція, виготовлена з місцевих природних матеріалів. Українські фахівці також відіграватимуть ключову роль у будівництві.

Як готуються до робіт

Партнери проєкту офіційно підписали меморандум з місцевими мешканцями та завершили оцінку обсягу робіт. Найближчими днями вони проведуть інтерактивні семінари, спрямовані на залучення громади та популяризацію використання екологічно чистих матеріалів.

Управитель будинку в Чернігівській області Владислав розповів, що коли у когось із мешканців виникають сумніви, чи на часі цей проєкт під час війни, то він каже, що це необхідність.