Евеліна Ева разом з командою з чотирьох осіб створили Omnia та ще сім успішних проєктів. Зокрема, компанія шиє сукні з переробленого пластику, який вдалося виловити з дна океану.

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В чому фішка сукні

Бренд же зібрав на Kickstarter 63447 доларів та отримали понад 300 передзамовлень від американських та європейських покупців.

Ця сукня підходить саме для подорожей, а її універсальність випробували топові блогери на собі, об’їхавши пів світу. За словами засновниці бренду, у сукні є дві особливості. Перша полягає в тому, що вона виготовлена спеціально для подорожей. Вона зроблена таким чином, що чудово поєднується і з кросівками, і з сандалями, і підійде для будь-яких умов.

Також у сукні є потаємні кишені з невидимими застібками.



Бренд створює сукні зі сміття / Фото Omnia

Одна пластикова пляшка вбиває 50 морських жителів, а для виготовлення такої сукні переробляється 5 – 7 пластикових пляшок.

Я сама не використовую пластик і агітую на це своїх друзів. Тому хотілось і створити такий проєкт, який буде піклуватись про природу і хоча б трохи очистить її,

– поділилась Евеліна Ева.

Коштує сукня 100 доларів.

Планують й інші фасони

Відомо, що тканину закуповують в Китаї, а сукні шиють в Україні, тому вони дорожчі за інші через процес виробництва і сам матеріал.

В Україні поки купують мало, через те, що, ймовірно, поки не готові до використання такого матеріалу, але, звісно, і ціна теж відіграє свою роль.

Сукню можна придбати у п’яти розмірах та різних кольорах. Пізніше планують створювати й інші фасони.

