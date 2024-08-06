На жаль, протягом останнього сторіччя кількість відходів на землі збільшилась майже в 10 000%. Про те, як допомогти нашій планеті та стати екофрендлі розповіли комунікаційна менеджерка громадської організації "Україна без сміття" Іванна Давиденко та голова громадської організації О.ЗЕРО, а також Zero Waste Alliance Ukraine Анастасія Мартиненко.

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Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot

Іванна Давиденко розповіла про піраміду правил свідомого споживача, яку також називають правилом п’яти "R" – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot.

Refuse означає відмовитись. Не секрет, що для того, щоб почати стати екофрендлі потрібно відмовитись від пластикових стаканчиків, трубочок, чеків, пляшок, одноразового посуду. Без цих речей цілком можна обійтись у побуті.

Reduce – зменшувати. Суть полягає у тому, що потрібно споживати відповідально та усвідомлено. Напевно, насамперед це стосується одягу.

Reuse – використовувати вдруге. Мовиться не тільки про використання поліетиленового пакета вдруге, адже зараз є багато організацій, куди можна віддати свій старий одяг чи техніку. Придумати повторне застосування речам неважко, однак це корисно.

Recycle – переробити. У цьому випадку йдеться про переробку саме вторинної сировини, матеріалів із старих на нові. Всі відходи, які можна переробити, отримують шанс на друге життя.

Rot – компостувати органіку. 40-60% відходів на звалищах – це органічне сміття. Вони часто не мають доступу до кисню, тож починає утворюватись мета. він же, своєю чергою, стає причиною займань на звалищах.

Такі прості правила допоможуть суттєво зменшити кількість відходів на Землі.