На сторінці Укрпошти у Тіктоці вийшло відео із тим, як би компанія могла назвати популярні книги. Тому Треди 24 розповідають про це детальніше.

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"Я бачу вас цікавить, де посилка..."

Укрпошта змінила назви книг відповідно до своїх реалій, тому Ілларіон Павлюк написав книгу "Я бачу вас цікавить, де посилка". Крім цього, змінили і інші назви. Зокрема, "Оце так лизнули конверт" та "Аромат щастя найсильніший, коли немає черги".

Звісно, вони не залишили без уваги й багато інших книг, які точно не залишать нікого байдужим.

Як Укрпошта назвала б книги: скриншоти 24 Каналу

Укрпошта, як і багато інших українських компаній, шукає та знаходить шлях до сердець своїх клієнтів через смішні тренди у соцмережах.

Раніше цей тренд у різних варіаціях часто можна було зустріти у Тіктоці.