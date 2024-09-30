Про це йдеться у звіті вчених про стан світових систем життєзабезпечення, пише The Guardian. Зокрема, експерти наголошують на необхідності переоцінки рівнів закислення океану.

Дивіться також Острівні держави під загрозою: вчені попереджають про катастрофічне підвищення рівня моря

Яка небезпека від закислення океану

Закислення океану наближається до критичного порогу. Воно становить дедалі більшу загрозу для морських екосистем,

– йдеться у звіті.

Звіт Потсдамського інституту досліджень впливу клімату базується на багаторічних дослідженнях вчених, які виявили дев’ять систем і процесів – так званих планетарних меж, що забезпечують стабільність функцій життєзабезпечення Землі. На сьогодні пороги шести з цих меж уже були перевищені.

Левке Цезар, кліматичний фізик з PIK і співавтор звіту, зазначив, що існують дві причини, чому рівні закислення океану викликають занепокоєння.

"Одна з них полягає в тому, що індикатор закислення океану... наближається до порогу порушення безпечної межі. По-друге, навіть ці поточні умови можуть бути проблематичними для різних морських організмів, що вказує на необхідність переоцінки того, які рівні насправді можна назвати безпечними", – пояснив він.

Науковець підкреслив, що будь-яке людське порушення довкілля не слід розглядати як окремі проблеми, оскільки цей підхід не враховує взаємодію компонентів системи Землі, які утворюють складну мережу, де зміни в одній сфері можуть впливати на інші.

Дбайливе ставлення до навколишнього середовища є одним з ключових пріоритетів для відповідального бізнесу. Тому "МакДональдз" пропонує своїм відвідувачам сортувати відходи. Це не лише зменшує екологічний слід компанії, а й сприяє формуванню культури відповідального споживання серед клієнтів.