Про дослідження австралійських науковців йдеться у матеріалі Interesting Engineering. Вчені дослідили згаслий вулкан у Швеції та зробили відкриття.

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Як магма сприятиме зеленій енергетиці

У світі зростає залежність від рідкісноземельних елементів, зокрема їх використовують у виготовленні смартфонів, телевізорів, магнітів, поїздів, ракет, електромобілів і технологіях відновлюваної енергії, таких як вітряні турбіни. Тому, звісно, зростає запит на рідкоземельні метали, джерелом яких зокрема є монацит.

Вчений Майкл Аненбург та його команда досліджували згаслий вулкан Кіруна у Швеції і саме там виявили "особливу" магму.

Ми ніколи не бачили, щоб багата на метали магма вивергалася з активного вулкана, але ми знаємо, що деякі згаслі вулкани, яким мільйони років, мали цей загадковий тип виверження,

– каже Аненбург.

Вчені виявили, що згаслі вулкани концентрують рідкоземельні метали. Наприклад, Кіруна у Швеції багата на монацит – третє за важливістю джерело рідкоземельних елементів. Науковці припускають, що інші згаслі вулкани також багаті на монацит.

За прогнозами науковців, до 2030 року попит на рідкоземельні метали виросте втричі – світ потребує більшої кількості рідкоземельних елементів, оскільки багато країн інвестують у технології відновлюваної енергії.

Маленькі зміни можуть мати велике значення. Цей принцип надзвичайно важливий для "МакДональдз", тож його дотримуються постійно та послідовно. Ресторани мережі навіть запровадили часткову відмову від використання пластикових кришок для стаканів. Ініціатива, спрямована на захист довкілля, зможе зменшити використання пластику ще на 8,5 тонн на рік.