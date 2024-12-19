Мова йде про тренд "Велич. Символіка. Історія". Як він виник та що означає – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про тренд

Усе почалося із допису в соцмережі Х від користувачки з ніком Маргоша. Вона поділилася світлиною на фоні Бранденбурзьких воріт у Берліні і підписала світлину так:

Велич. Історія. Символіка. Дуже все кидається в очі в Німеччині: архітектура, чистота, педантичність, продуманість дорожнього руху, мінімалізм. Чесно кажучи, одразу відчувається наскільки ми відстаємо від розвитку, наскільки люди тут свідоміші і наскільки відрізняються цінності,

– написала користувачка.

За один день допис переглянули майже 2 мільйони разів. Спершу в коментарях сперечалися з авторкою, вказуючи на мінуси Берліна, зокрема на вигляд окремих районів міста. Інші ж користувачі почали жартувати, згадуючи історію Німеччини. Причиною конфліктів ставало саме порівняння Німеччини з Україною, а надто висновки порівняння.



"Велич. Історія. Символіка" / Скриншот

Та згодом допис користувачки переріс у масштабний тренд. Хтось використовував перші три слова з оригінального допису, хтось – пародіював увесь допис.

"Велич. Історія. Символіка" / Скриншоти

Українські компанії теж одразу підхопили тренд. Наприклад – Укрпошта.



Укрпошта – в тренді / Скриншот

Авторка оригінального допису пізніше зазначила, що просто ділилася враженнями від міста, яке відвідала, а не мала на меті образити українців. Проте тренд це не зупинило.