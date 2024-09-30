Тому у Великій Британії зараз тривають дослідження найпотужнішої у світі припливної турбіни О2, яка здатна генерувати струм з хвиль і живити до 2 000 будинків. Науковці прагнуть зробити її ще потужнішою. Про це пише видання Interesting Engineering.

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Які покращення пропонують для турбіни

Науковці з Плімутського університету зараз проводять дослідження турбіни О2, котру спорудила компанія Orbital Marine Power. Вона розташована на Оркнейських островах у Шотландії та включає 2 ротори з діаметром лопатей 20 метрів. Потужність турбіни – 2 мегавати, що дозволяє забезпечувати електроенергією до 2 000 будинків.

Метою дослідження стало покращення ефективності турбіни. Зокрема науковці намагалися з'ясувати, як приливні течії, швидкість яких перевищує вісім вузлів, впливають на продуктивність системи. Вони використовували дрони та човни, щоб скласти карту складних приливних потоків, з якими стикається турбіна, а також досліджували її вплив на інші турбіни, розташовані нижче за течією.

То ж вчені дійшли до висновку, що варто оптимізувати розміщення приливних турбін і це дозволить генерувати більшу кількість електроенергії. Таким чином припливна енергія може мати серйозні перспективи.

Це дослідження демонструє переваги об'єднання наукових знань і впровадження нових технологій, що дає змогу досягти значного прогресу в розумінні динамічних приливних середовищ,

– заявив старший науковий співробітник UHI Shetland Шон Фрейзер.

Дослідники також зазначають, що припливна енергія є перспективнішою за вітрову чи сонячну бодай через те, що дві останні залежать від погоди і не можуть забезпечувати постійну стабільну генерацію.