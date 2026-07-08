Українська мова дуже багата на оригінальні фразеологізми, але історія їхньої появи може бути ще цікавішою. Звідки взялася ця дивна традиція, як вона пов'язана з містикою та чому у відповідь обов'язково треба посилати "до біса", пише 24 Канал.

Спочатку фраза відманювала злих духів

Цей популярний вираз має дуже давнє мисливське походження. У часи, коли виживання людини прямо залежало від удачі на полюванні, люди вірили у забобони, що навколо повно невидимих злих духів.

Наші предки були переконані: лихі сили тільки й чекають моменту, щоб усе зіпсувати та наврочити.

Якщо мисливцю перед виходом з дому відкрито бажали успіху, тобто "і пуху, і пера" – натякаючи на багату здобич із хутряних звірів та птахів, злі духи чули це.

Щоб обхитрувати нечисть, було вигадано "магію від зворотного". Мисливцю навмисно бажали повної невдачі – щоб він не приніс ні пуху, ні пера. Духи думали, що людина йде з порожніми руками, втрачали інтерес і не заважали полюванню.

Чому у відповідь посилають "до біса"?

Традиція відповідати "До біса!" – це не прояв грубості, а фінальний акорд стародавнього ритуалу.

Своєю відповіддю мисливець демонстрував злим силам, що він погоджується зі своєю "невдачею" та відправляє всі негативні слова туди, звідки вони прийшли – до нечисті. Вважалося, що після цього полювання точно буде вдалим.

Як зараз побажати успіху без забобонів

З часом містичний підтекст забувся, а вираз став мовною звичкою. Проте сьогодні багато людей намагаються відмовлятися від старих забобонів та русизмів, замінюючи крилату фразу красивими, автентичними українськими відповідниками.

Чим замінити вислів "ні пуху ні пера":