25% власників смартфонів не вважають функції штучного інтелекту в пристроях корисними. Чому так склалося – розповідає 24 Канал з посиланням на CNET.

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Чому власники смартфонів не підтримують інтеграцію ШІ

Популярні виробники смартфонів, такі як Apple, Google і Samsung, активно працюють над інтеграцію штучного інтелекту у свою продукцію. Проте опитування свідчать, що лише 18% власників смартфонів готові оновити свій ґаджет через функції ШІ в нових моделях.

Водночас 34% респондентів висловили стурбованість через загрозу конфіденційності через ШІ. А ще 45% користувачів кажуть, що просто не бажають платити за підписку на ШІ-сервіси. У виданні зазначають, що це не дивно, адже люди відчувають втому від потреби оформлювати підписки на різні сервіси та платформи, починаючи з хмарного сховища, закінчують стрімінговими сервісами. За даними досліджень, в середньому кожен американець витрачає 91 долар щомісяця на оплату підписок.



Підписка – основна причина, чому користувачі смартфонів не підтримують інтеграцію ШІ в нові моделі / Фото Pexels

Також власників смартфонів спитали, що може стимулювати їх оновити свій смартфон, на що були наступні відповіді:

61% респондентів каже, що готові оновити смартфон на нову модель з більшим часом автономної роботи;

46% надасть перевагу смартфону з більшим об'ємом пам'яті;

38% опитаних оновили б телефон на модель з поліпшеними функціями камери.

Проте через ріст цін на техніку, зокрема і смартфони, 44% опитаних сказали, що готові оновити свій телефон лише якщо їхній ґаджет перестане працювати або працюватиме вкрай погано.