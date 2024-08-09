Як розповіла кар'єрна консультантка Наталія Поставна, успішне кар'єрне зростання залежить від ряду факторів. Зокрема від особистих якостей і умов у компанії.

Дивіться також 70% "зумерів" звертаються до батьків за допомогою в пошуку роботи

Що потрібно для підвищення на роботі

Перш ніж прагнути до підвищення, важливо оцінити свою готовність до нових викликів. Поставна пояснює, що багато співробітників мріють про керівні посади, але коли досягають їх, стикаються з проблемами.

Іноді всі мріють про керівництво, а коли туди потрапляють, стикаються з тим, що немає лідерських якостей, не можуть мотивувати колектив,

– зазначає експертка.

Крім того, часто проявляється принцип Пітера, згідно з яким будь-яка річ або ідея, що добре працює в одних умовах, може стати причиною проблем у складніших.

"Співробітник хоче підвищення, керівництво не проти, але при просуванні співробітника по кар'єрних сходах у певний момент він може втратити свою компетентність", – пояснює Поставна.

Згідно з принципом Пітера, це називається "рівень некомпетентності", який визначає межу, до якої співробітник може досягти успіху в своїй новій ролі.

Як уникнути проблем під час підвищення

Щоб уникнути проблем під час підвищення і підготуватися до нього, Поставна радить скласти чіткий кар'єрний план. У цьому плані слід прописати свої професійні цілі, SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони, можливості, загрози), необхідні компетенції, стратегії для усунення слабких сторін, де хотіли б працювати тощо.

Поставна також підкреслює важливість нових знайомств, які можуть сприяти кар'єрному зростанню. Окрім цього, важливо займатися самоосвітою. Проходження курсів, тренінгів і вебінарів допомагає в особистому та професійному розвитку.

Поставна радить також розвиватися не тільки в основній професії, а й освоювати суміжні галузі. Це дозволить розширити робочий кругозір і, за необхідності, змінити вид діяльності.

"Якщо говорити про те, де можна швидко розвиватися, то все залежить від сфери діяльності, від компанії (не у всіх компаніях може бути швидке зростання) та, напевно, від самої особи, бо написати можна що завгодно, а от від мрії/бажання перейти до дій може не кожний", – резюмує Поставна.