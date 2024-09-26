Також важливою особливістю є те, що зумери легко змінюють роботу, якщо не задоволені умовами. Про це повідомляє видання The Economist.

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Як зумери змінюють ринок праці

До покоління зумерів у західних країнах входять 250 мільйонів людей, народжених у період з 1997 по 2012 роки.

За даними видання, половина з цих людей вже активно працює, отримуючи вищі зарплати порівняно з іншими поколіннями. Вони без труднощів звільняються і знаходять нову роботу.

Журналісти видання дійшли несподіваних висновків:

на відміну від попередніх поколінь (міленіалів та покоління X) у фінансовому плані зумери більш успішні;

рівень безробіття серед молоді сягнув 13%. Це найнижчий показник із 1991 року;

на роботі вони віддають перевагу комфорту, а якщо його немає – легко звільняються.

Минулого року зумери популяризували концепцію "тихого звільнення", при якій вони докладали до роботи рівно стільки зусиль, щоб їх не звільнили. Водночас інші обговорювали ідею "мінімалістичного понеділка".

"Архетип "дівчини-боса", яка прагне позбутися корпоративного контролю владних чоловіків, привертає увагу жінок-міленіалів. Представниці ж покоління Z частіше обговорюють ідею бути "дівчатами-равликами", які сприймають все повільно і вважають за краще піклуватися про себе", – зазначають у статті.