Зокрема, є свої традиції і у Шотландії. Про це пише 24 Канал.

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Як святкують Новий рік у Шотландії

Шотландія завжди була відома своєю відокремленістю від інших держав. Зокрема, своїми традиціями.

Зараз у державі продовжують підтримувати свою багату культурну спадщину і самобутні традиції. Однією з таких традицій є практика підпалювання наповнених дьогтем бочок і кочення їх вулицями.

Це вогняне дійство символізує "спалення старого року", відзначаючи важливий момент у святковому календарі Шотландії.



Традиції Шотландії / Фото tripmydream

Загалом, у різних країнах існують дуже різні традиції святкування Нового року. Деякі з них можуть здаватись дуже дивними, проте вони відображають менталітет конкретної країни та є відображенням культурного середовища.

У Чилі мешканці міста Талька святкують Новий рік на кладовищі, вшановуючи покійних, ця традиція триває понад два десятиліття.