Який вигляд може мати людина до 2100 року?

Експерти дослідили, як сучасні технології впливають на людське тіло, і дійшли висновку, що до 2100 року воно може зазнати кардинальних змін.

Щоб продемонструвати можливі наслідки, вони провели наукове дослідження та створили 3D-модель людини майбутнього. У роботі врахували постійне використання смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів, які ми щодня тримаємо в руках.

Футуристичну модель назвали "Мінді". За прогнозами вчених, людина 2100 року матиме сутулу спину через багатогодинне сидіння за комп'ютером і схиляння над телефоном.

Мінді / Фото Maple Holistics

Також можна помітити, що у Мінді більш розвинені м'язи шиї, які компенсують погану поставу, товстіший череп для захисту від випромінювання та менший мозок, який зменшився внаслідок малорухливого способу життя.

Керівник TollFreeForwarding.com Джейсон О'Браєн, компанії, що стояла за дослідженням, назвав такі зміни "компромісом", який супроводжує переваги використання сучасних технологій.

На думку експертів, уже менш ніж за 100 років люди можуть мати руки, схожі на кігті, адже значну частину часу ми проводимо, тримаючи смартфони.

Людські руки стануть схожі на кігті / Фото Maple Holistics

Крім того, вчені припускають, що люди можуть розвинути додаткову повіку, яка захищатиме очі від шкідливого випромінювання.

Чи з'являться нові робочі місця завдяки ШІ?

За словами колишнього головного бізнес-директора інноваційної лабораторії Google X Мо Гавдата, ідея про те, що ШІ створить нові робочі місця, є "стовідсотковою нісенітницею". Гавдат пояснив це простою математикою. Завдяки ШІ він зміг створити застосунок, для якого раніше знадобилося б 350 людей, лише з участю двох спеціалістів.

Водночас він відмітив, що технології змінюють ринок праці. Навіть у професіях, які традиційно покладаються на людину, таких як відеомонтаж, виробництво подкастів чи керівні посади, попит на працівників поступово зменшується. Проте Гавдат підкреслив, що ті, хто ефективно виконує свою роботу, ще певний час будуть захищені від впливу ШІ.

Він також запевнив, що розвиток ШІ не означає занепад людства, а лише відкриває новий етап розвитку, який торкнеться кожного.