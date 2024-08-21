Кавову гущу, яка залишається після того, як напій випивають, також можна використати. Про те, як це зробити — розповідають Тренди 24.

Дивіться також Естонія починає випробовування екологічного "зеленого" асфальту

Засіб догляду за взуттям

Якщо потрібно замаскувати подряпини на шкіряному взутті, то для цього може згодитись кавова гуща.

Її треба прямо на проблемні місця, злегка втирайте. Через п’ять хвилин необхідно обережно очистити ділянку серветкою та просушити зручним способом. Після висихання можна буде оцінити ефект, який точно вразить.

Кава як ароматизатор

Для боротьби з небажаними запахами багато хто звертається до несподіваного домашнього союзника: кавової гущі. Спочатку треба помістити суху кавову гущу в пакет або контейнер і покласти його в місцях, де затримуються запахи.

Крім того, кавову гущу можна додавати до саморобних продуктів, таких як мило та свічки. Це додасть атмосфері вашої оселі тонкий і привабливий кавовий аромат. Інструкції для цих проєктів "зроби сам" легко доступні в Інтернеті.

Підживлення для рослин

Серед домогосподарок зростає популярність кави як багатого на поживні речовини добрива для кімнатних рослин.

Спостереження показують, що використана кавова гуща може покращити якість ґрунту, якщо її змішати з посадковим середовищем. Однак експерти застерігають, що не всі сорти рослин отримують користь від такої обробки, підкреслюючи важливість вибору відповідних видів зеленої мікрофлори для оптимального росту.

Миючий засіб

Несподівано для домашнього прибирання кавова гуща виявилася ефективним засобом для видалення жиру та плям. Фактично, це – екологічна альтернатива звичайним магазинним миючим засобам. Якщо на губку додати невелику кількість рідкого мила та посипати її використаною кавовою гущею, то можна створити високоякісний екологічно чистий засіб для прибирання.

Таке інноваційне використання кавової гущі не лише сприяє екологічно відповідальному прибиранню, а й пропонує економічно вигідне рішення для домогосподарств. Крім того, різні галузі промисловості за кордоном використовують кавові відходи як основну або додаткову сировину.