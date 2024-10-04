Львів'ян та туристів запрошують відвідати ярмарок і підтримати ветеранський бізнес. Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Що відомо про Ярмарок ветеранського бізнесу

На першому ветеранському ярмарку у Львові захисники та їх родини разом із працівниками продемонструють свої товари, вироби та послуги.

У рамках заходу можна буде ознайомитися з такими пропозиціями:

"Сушена радість" – виробництво джерків та кабаносів;

Соціальне кафе "Базилік" – кейтеринг за попереднім замовленням;

VOG - 17 – піцерія;

"Кава на двох" – кава та десерти власного приготування;

"Крафт з хутора" – виготовлення домашнього варення за старовинними авторськими рецептами;

"Духмяна мрія" – свіжий хліб та випічка;

"KuriiArt" – художня майстерня авторської кераміки: керамічні підвіски, горнятка, тарелі та інші декоративні вироби в особливому ентноколориті та авторському стилі;

"markobook" – видавництво ідеологічної літератури та сильних сенсів; тематика – героїка, історія, ідеологія, пізнавальна та мотиваційна література;

Магазин "Укрвійськторг" – виробництво та продаж військового спорядження, взуття, аксесуарів та амуніції;

"Bat art" – майстерня крафтових виробів: склянки та чарки з кулею, браслети, ножі та різні сувеніри;

"Огорожа плюс" – огорожі "під ключ", відкатні, розпашні, секційні, промислові ворота та автоматика для воріт, металеві перила, сходи і вироби з декоративного металу;

"Natalie – Gluten free" – вареники та пельмені без глютену, лактози, яєць та інших алергенів;

кав’ярня "Одна Друга" – кава, чай, десерти та цінності;

MaYar "Вишивай мрії" – сувеніри з дерева та товари з вишивкою, а також шеврони, патчі та жетони;

"ВишиваночкаUA" – старовинні вишивки з різних регіонів України;

"Граніт і мармур" – вироби з граніту та мармуру;

"Деревʼяна творчість" – реставрація та виготовлення дерев’яних виробів;

Творча майстерня "Дивна птаха" – авторські та персоналізовані принти на різноманітних сувенірах: чашках, футболках, блокнотах, флешках, листівках.

Перший у Львові Ярмарок ветеранського бізнесу організовано за ініціативою родин полеглих Героїв та за підтримки відділу промоції Львівської міської ради.

Впевнені, що такий ярмарок допоможе розвинути та популяризувати ветеранський бізнес у Львові, в Україні та за її межами. Адже ветеранський бізнес – це майбутнє нашого добробуту, стабільності для наших захисників та їх родин,

– зазначили в ГО "Родини полеглих Героїв Львівщини".

Враховуючи залученість та зацікавленість відвідувачів, подібний ярмарок може знову відбутися в місті з більшою кількістю учасників. Про це буде повідомлено додатково після проведення ярмарку.