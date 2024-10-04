Львів'ян та туристів запрошують відвідати ярмарок і підтримати ветеранський бізнес. Про це повідомляє Львівська міська рада.
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Що відомо про Ярмарок ветеранського бізнесу
На першому ветеранському ярмарку у Львові захисники та їх родини разом із працівниками продемонструють свої товари, вироби та послуги.
У рамках заходу можна буде ознайомитися з такими пропозиціями:
- "Сушена радість" – виробництво джерків та кабаносів;
- Соціальне кафе "Базилік" – кейтеринг за попереднім замовленням;
- VOG - 17 – піцерія;
- "Кава на двох" – кава та десерти власного приготування;
- "Крафт з хутора" – виготовлення домашнього варення за старовинними авторськими рецептами;
- "Духмяна мрія" – свіжий хліб та випічка;
- "KuriiArt" – художня майстерня авторської кераміки: керамічні підвіски, горнятка, тарелі та інші декоративні вироби в особливому ентноколориті та авторському стилі;
- "markobook" – видавництво ідеологічної літератури та сильних сенсів; тематика – героїка, історія, ідеологія, пізнавальна та мотиваційна література;
- Магазин "Укрвійськторг" – виробництво та продаж військового спорядження, взуття, аксесуарів та амуніції;
- "Bat art" – майстерня крафтових виробів: склянки та чарки з кулею, браслети, ножі та різні сувеніри;
- "Огорожа плюс" – огорожі "під ключ", відкатні, розпашні, секційні, промислові ворота та автоматика для воріт, металеві перила, сходи і вироби з декоративного металу;
- "Natalie – Gluten free" – вареники та пельмені без глютену, лактози, яєць та інших алергенів;
- кав’ярня "Одна Друга" – кава, чай, десерти та цінності;
- MaYar "Вишивай мрії" – сувеніри з дерева та товари з вишивкою, а також шеврони, патчі та жетони;
- "ВишиваночкаUA" – старовинні вишивки з різних регіонів України;
- "Граніт і мармур" – вироби з граніту та мармуру;
- "Деревʼяна творчість" – реставрація та виготовлення дерев’яних виробів;
- Творча майстерня "Дивна птаха" – авторські та персоналізовані принти на різноманітних сувенірах: чашках, футболках, блокнотах, флешках, листівках.
Перший у Львові Ярмарок ветеранського бізнесу організовано за ініціативою родин полеглих Героїв та за підтримки відділу промоції Львівської міської ради.
Впевнені, що такий ярмарок допоможе розвинути та популяризувати ветеранський бізнес у Львові, в Україні та за її межами. Адже ветеранський бізнес – це майбутнє нашого добробуту, стабільності для наших захисників та їх родин,
– зазначили в ГО "Родини полеглих Героїв Львівщини".
Враховуючи залученість та зацікавленість відвідувачів, подібний ярмарок може знову відбутися в місті з більшою кількістю учасників. Про це буде повідомлено додатково після проведення ярмарку.