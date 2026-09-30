Але не варто впадати у розпач. Кожен з нас може протистояти агресії, підтримуючи українське книговидання в дуже простий спосіб: читаючи українською. Купуючи книги українських видавництв. Розповідаючи про них. Кожен відгук, огляд чи обговорення робить українську книгу популярннішою і затребуванішою.

Саме з цієї ідеї з’явився "Розгорнуто" – новий ютуб-канал про книги, видані українською.

Що можемо зробити ми?

Автори проєкту хочуть створити місце, де можна не просто почути назву чергової новинки, а зрозуміти, чи співпадає вона з вашими інтересами. Говоритимуть про українські видання та переклади іноземної літератури, про авторів і книжкові серії, оглядатимуть сюжети й окреслюватимуть контексти – допомагатимуть вибрати, що читати далі. Мріють створити справжню спільноту читачів та книжкових однодумців.

На каналі вас вже чекає огляд справжнього світового бестселера, який став дуже популярним і в Україні також – трилогії Фредріка Бакмана про маленьке шведське хокейне місто Бйорнстад.

Чи ця історія насправді про хокей, чи все ж про місто, для якого найбільша цінність – його команда? Можливо, вона про перемогу, заради якої люди готові заплющувати очі на страшні речі? Чи про насильство, мовчання, відповідальність, дружбу та вибір між "своїми" і правдою?

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Дізнайтеся відповіді на всі ці питання, а також за що ж ці романи так полюбилися читачам у першому випуску "Розгорнуто".

І памʼятайте, найкраща відповідь на спробу знищити українську книгу – зробити так, щоб її друкували, купували, обговорювали й читали.

Дивіться "Розгорнуто". Обирайте наступну книгу. І читайте українською.