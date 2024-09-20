Свій шлях Карр розпочала ще в 1944 році, під час Другої світової війни, коли в 17 років вона вступила до школи медсестер при лікарні Святого Серця в Аллентауні. Про це пише CNBC.

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Що відомо про кар'єру Грейс

З дитинства Грейс мріяла стати медсестрою, коли разом із братом грала в "лікаря", обгортаючи ляльок бинтами. Після восьми десятиліть роботи та волонтерства її присутність у лікарні стала невід'ємною частиною цього закладу, який вона ніжно називає "Серцем".

У 1989 році Грейс залишила посаду медсестри й через три роки вийшла на пенсію, але вже у 1993 році повернулася як волонтер після смерті свого чоловіка. Вона присвятила понад 6000 годин волонтерства, допомагаючи пацієнтам, приносячи їм воду, квіти та підтримуючи під час процедур.

Карр завжди відчувала, що її життя буде нерозривно пов’язане з лікарнею, і вважає, що саме добре здоров'я дозволяє їй продовжувати допомагати іншим. Бачити, як життя показує і свої світлі, і темні сторони, навчило її стійкості та любові до професії.

Протягом своєї довгої кар'єри вона переживала як моменти радості, так і болю, але саме глибокі людські зв’язки та щасливі миті, як-от народження дитини чи успішна операція, давали їй сили рухатися далі.

Який секрет успішної кар'єри Грейс

Секрет її довгої та успішної кар'єри простий: оберіть роботу, де ви будете поруч із людьми, яких цінуєте. За словами Грейс, саме відносини з колегами зробили її роботу особливою.

Її порада знаходить підтвердження в дослідженні Гарварду, яке виявило, що позитивні стосунки на роботі підвищують рівень щастя та знижують стрес.

Для Грейс робота медсестрою завжди була не просто професією, а справжнім покликанням.