У своєму дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers, вони зазначають, що близько 22% з 46 мільйонів тонн арахісу, виробленого щорічно, становить шкаралупа. Про це пише видання Green Queen.

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Що з'ясували вчені про арахіс

Відповідно до дослідження, шкаралупа арахісу містить кілька корисних поживних переваг. Вона багата на харчові волокна (понад 60% сухої маси) і білок (7%), а також на рослинні фітонутрієнти, такі як поліфеноли та флавоноїди. Одним з них є лютеолін, флавоноїд з протизапальними властивостями, що використовується як біологічно активна речовина у ліках і добавках.

Вчені посилаються на дослідження, що підтверджують можливості екстрактів з лушпиння арахісу в лікуванні раку, гіпертонії, болю, а також їх антидіабетичні властивості та здатність знижувати активність патогенів у продуктах харчування.

Прогрес у доказах щодо цих сполук призвів до широкого виробництва екстрактів з лушпиння арахісу, які часто використовуються у фармацевтиці в більшості регіонів світу,

– йдеться у дослідженні.

Проте на цей момент, за словами дослідників, борошно з арахісової шкаралупи ще не переробляється для харчової промисловості, що відкриває перспективи для фахівців у галузі охорони здоров’я та виробників продуктів.

Як тільки споживачі почнуть сприймати його як харчовий інгредієнт, це зможе знизити витрати на виробництво і розв'язувати проблему продовольчої безпеки в уразливих регіонах, багато з яких є зонами вирощування арахісу.

На відміну від шкаралупи фундука, мигдалю та волоських горіхів, які вже використовуються як багаті на білок і клітковину інгредієнти, арахіс вирощується в набагато більших обсягах. Шкаралупа арахісу містить значно більше білка, клітковини та поживних речовин, ніж інші горіхові лушпиння. Однак, наразі немає патентів на її переробку для харчових продуктів, що робить цей сектор готовим до інновацій.

Переосмислення шкаралупи арахісу як їжі майбутнього

Подібно до того, як борошно з мигдалю та лісових горіхів використовується для випічки та снеків, борошно з лушпиння арахісу також можна використовувати для приготування хліба, печива, крекерів і печива.

Багате на клітковину борошно з цих оболонок може покращити консистенцію випікання завдяки сильній зв’язувальній здатності та вищому водопоглинанню. Звичайні страви, такі як рагу та підливи, також можуть отримати користь від борошна з арахісової шкаралупи.

Крім того, ці мушлі також містять значну концентрацію амінокислот з розгалуженим ланцюгом, які пов'язані з смаком умамі, особливо в м'ясі, приготованому на грилі та витриманому. Крім того, ці шкаралупи можна переробляти подібно до горохового протеїну.

Відновлення втраченого білка з альтернативного джерела бобових, як-от PH, може стати додатковим джерелом для задоволення цього попиту, одночасно підвищуючи ефективність існуючих систем виробництва,

– йдеться в дослідженні.

Завдяки збереженому вмісту клітковини та вуглеводів, кінцеві обсяги продажу можуть бути на 20% більшими, ніж гороховий білок, якщо прагнути до аналогічних концентрацій.

Ці білкові концентрати з арахісової шкаралупи можуть мати різноманітні способи застосування: від протеїнових добавок зі слабким смаком арахісу для напоїв і порошків до основи для виготовлення рослинних продуктів, схожих на м'ясні та молочні вироби.

Цікаво, що їх можна використовувати як альтернативу іншим рослинним білкам у середовищах без сироватки, біочорнилі або як структурні компоненти для вирощеного в лабораторіях м’яса, що є важливим аспектом у сучасній індустрії, яка намагається знизити витрати завдяки інноваціям у створенні культуральних середовищ.

Дослідження також відзначають роль арахісової шкаралупи в задоволенні швидко зростаючого попиту на продукти з високим вмістом клітковини, зокрема на тлі популярності агоністів GLP-1, таких як Ozempic і Wegovy, які вже помітно вплинули на харчову індустрію.