Третина українців була на Великдень у церкві – це більше, ніж у перший карантин

Результати Дев'ятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" показали, що 33% українців відвідували церкву на Великдень цьогоріч.

Опитування проходило 26 квітня 2022 року. Аудиторія – 1 000 громадян України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

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За даними опитування, 33% осіб зазначили, що відвідували церкву на Великдень, 67% – не відвідували.

Під час першого карантину у квітні 2020 року показник відвідин храму на Великодні свята був нижчий. Проте до пандемії коронавірусу та війни Росії проти України значно більше людей відвідували церкву на Воскресіння Христове.

У "Рейтингу" відмітили, що найбільше тих, хто був у церкві на Великдень серед мешканців західних областей та сільського населення.

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