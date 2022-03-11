Третій тютюновий гігант BAT покидає російський ринок

Третій тютюновий гігант British American Tobacco заявив, що покине російський ринок через військове вторгнення РФ в Україну.

Рішення про вихід з Росії прийняли через два дні після того, як компанія заявила, що призупинила всі заплановані капітальні інвестиції в Росії.

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"Ми прийшли до висновку, що право власності BAT на бізнес у Росії більше не є стійким у нинішніх умовах”, – заявили в компанії.

Проте тютюнова компанія заявила, що продовжуватиме платити своїм 2500 співробітникам в Росії і намагатиметься захистити їхнє майбутнє.

Які ще тютюнові компанії вийшли з РФ:

American Tobacco,

Philip Morris International,

Imperial Brands,

Japan Tobacco International.

Раніше ми повідомляли, що мережа кав'ярень Starbucks припиняє роботу на території Росії. Кафе відомої мережі закриваються у Росії. Зачинаються також McDonald's та KFC.

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