Третій тютюновий гігант BAT покидає російський ринок
Джерело:British American Tobacco
Третій тютюновий гігант British American Tobacco заявив, що покине російський ринок через військове вторгнення РФ в Україну.
Рішення про вихід з Росії прийняли через два дні після того, як компанія заявила, що призупинила всі заплановані капітальні інвестиції в Росії.
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"Ми прийшли до висновку, що право власності BAT на бізнес у Росії більше не є стійким у нинішніх умовах”, – заявили в компанії.
Проте тютюнова компанія заявила, що продовжуватиме платити своїм 2500 співробітникам в Росії і намагатиметься захистити їхнє майбутнє.
Які ще тютюнові компанії вийшли з РФ:
- American Tobacco,
- Philip Morris International,
- Imperial Brands,
- Japan Tobacco International.
Раніше ми повідомляли, що мережа кав'ярень Starbucks припиняє роботу на території Росії. Кафе відомої мережі закриваються у Росії. Зачинаються також McDonald's та KFC.
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