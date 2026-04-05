Третя атака за останній час: вночі під ударом опинився російський порт Приморськ, є пошкодження
- В ніч на 5 квітня російський порт Приморськ на Балтійському морі був атакований безпілотниками, що призвело до пошкодження нафтопроводу.
- Це вже третя атака на порт Приморськ за останній час, об'єкт також був під ударами 23 та 27 березня.
Росіяни заявляють, що в ніч на 5 квітня Ленінградську область масовано атакували безпілотники. Під ударом цього разу знову опинився російський порт Приморськ на Балтійському морі.
Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.
Читайте також У Росії несподівано це визнали: політолог зауважив невтішні для Путіна тенденції
Які наслідки нальоту дронів?
Голова Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що вранці над Ленінградською областю силами ППО було збито 19 БпЛА.
Уламками пошкоджено одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ, йде безпечне вигоряння із перекритої труби,
– додав він.
Як стверджує російський посадовець, постраждалих внаслідок атаки немає.
Довідка. Порти Приморськ та Усть-Луга, який днями також був під атакою, є найбільшими нафтовими портами Росії на північному заході країни. Саме звідти на експорт вирушають два мільйони барелів нафти на день – це 40% від усієї російської нафти.
Нагадаємо, нещодавно безпілотники вже двічі атакували порт Приморськ. Перший удар відбувся в ніч проти 23 березня. Тоді безпілотники уразили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру на нафтовому терміналі "Транснефть – порт Приморськ", внаслідок атаки спалахнула пожежа.
В ніч на 27 березня порт, ймовірно, знову опинився під атакою. За даними супутникових знімків, на об'єкті було зафіксовано суттєве посилення займання, а над територією піднімався густий дим.
БпЛА також атакують нафтотермінал Усть-Луга
Уночі 29 березня українські безпілотники вдарили по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії. На об'єкті фіксували серйозні пошкодження й пожежу.
Член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман в ефірі 24 Каналу пояснив, що удари по російських балтійських портах і нафтопереробній інфраструктурі вже б'ють по експорту Росії. За його словами, через це Кремль втрачає гроші, а ситуація на світових ринках змінюється.
Це також напряму стосується України, бо будь-які проблеми з російським експортом відкривають більше можливостей для українських постачальників, зокрема на аграрних ринках, де Київ і Москва залишаються прямими конкурентами.