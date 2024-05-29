Третя штурмова взяла в полон групу окупантів: один жив в окопі з трупами

Військові Третьої окремої штурмової бригади захопили в полон чергову порцію російських окупантів. Один із них півтори доби прожив в окопі з трупами, шукаючи воду.

Наразі невідомо, про яку саме кількість полонених окупанітів ідеться, та у пресслужбі бригади пообіцяли незабаром оприлюднити більше відео з російськими полоненими.

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Ішли на штурм, потрапили в полон

Зазначають, що росіяни саме йшли на штурм опорного пункту, на якому перебували військовослужбовці 3-ї ОШБр, проте потрапили у полон.

Командири росіян посилали їх на штурм зі словами "Ребята, вам – пи*дец". Наразі пресслужба оприлюднила розмову з одним із полонених.

59-річний росіянин, колишній майстер спорту, — єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію. Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду. Сподівався, що його підрозділ повернеться за тілами загиблих, але ніхто не прийшов,

— розповіли у 3-й ОШБр.

Росіянин півтори доби провів в окопі з трупами: відео

Втрати ворога