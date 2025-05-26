Третя штурмова показала у вибуховому відео, як працюють дрони, передані громадою Києва

Командування Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ подякувало киянам за допомогу, надану за кошти бюджету столиці.

На сторінках Третьої штурмової у соцмережах опублікували відео роботи FPV-дронів, які раніше передав бійцям від киян мер столиці Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

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"Дрони щодня демонструють ефективність, особливо в руках пілотів бригади. Вдячні за підтримку столиці, і продовжуємо насипати ворогу", – зазначили у Третій штурмовій.

На відео показано кадри знищення ворожої техніки.

Дивіться, як працюють дрони, передані громадою Києва: відео

Це епічні влучання й розрив важкої броньованої техніки на теренах Харківщини. За пультом – бійці різних підрозділів Трійки. Десятки ворожих танків, ББМ, ВАТ. Окупанти не доїхали до пункту призначення і завдяки сучасній зброї цієї війни та майстрам літальної справи знайшли вічну стоянку на наших рубежах,

– наголосили в бригаді.

Раніше повідомлялося, що у квітні мер Києва Віталій Кличко відвідав 7 бригад на Донецькому та Харківському напрямках. Він привіз бійцям понад 3600 FPV-дронів та різне спорядження, придбане за кошти столичного бюджету. Зокрема, бійці 3 ОШБр отримали від громади Києва 1000 безпілотників різних модифікацій.

Також повідомлялося, що Київ з початку року виділив на допомогу силам оборони та безпеки понад 5,5 мільярда гривень і планує на найближчій сесії виділити ще понад пів мільярда гривень.