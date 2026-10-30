Мінус російський Мі-8: українські дрони Hornet успішно влучили по ворожому гелікоптеру

Бійці Третього армійського корпусу знищили російський військовий гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Дорогий борт окупантів згорів унаслідок влучання ударних дронів.

Для атаки використали вітчизняні безпілотники. Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Що відомо про успішну операцію?

У п'ятницю, 30 жовтня, військові зуміли знищити вертоліт окупантів на Луганщині. Повітряне судно окупантів виявив розрахунок ударних безпілотників "Хорнет" зі взводу SKYFOM Батальйону безпілотних систем під час планового рейду на лінії ворожого постачання.

Український дрон рушив напереріз гелікоптеру, змусивши екіпаж противника екстрено маневрувати та змінювати курс у небі. У корпусі розповіли, оскільки швидкість ворожого гвинтокрила перевищувала можливості безпілотника в повітряній гонці, пілоти БпЛА вистежили координати точки його приземлення.

Щойно російський гелікоптер спустився на землю, оператори завдали точного прицільного удару дроном-камікадзе по паливних баках. Для гарантованого знищення техніки другий безпілотник здійснив контрольне влучання, унаслідок чого машина спалахнула та повністю вигоріла.

Гвинтокрил Мі-8 російські війська активно застосовували для логістичних завдань. Окупанти транспортували особовий склад, перевозили вантажі, використовували його для вогневої підтримки підрозділів на полі бою та евакуації поранених.

Нагадаємо, що оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій влаштували засідку на території Росії, де ліквідували транспорт окупантів та захопили цінні штабні документи зі списками ворожого особового складу.