Три евакуаційні потяги заблоковані на Донбасі через обстріл окупантів

Російські окупанти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця). Як наслідок, у Слов'янську та Краматорську заблокованими залишаються три евакуаційні потяги.

Окупанти завдали удару по єдиному (який контролює Україна) виїзді залізницею з таких міст: Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Це – "дорога життя" для десятків тисяч українців.

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Тимчасово заблокованими в Слов'янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди. Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього,

– мовиться у повідомленні.

Пасажирів із заблокованих потягів розмістили на вокзалі.

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