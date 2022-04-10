Три літаки, вертоліт та інша техніка: Повітряні сили ЗСУ розповіли про успіхи за добу

Повітряні сили Збройних Сил України відбили 13 атак ворога. Окупанти втратили три літаки, вертоліт, безпілотники та іншу техніку.

Відповідну інформацію оприлюднило командування Повітряних сил Збройних Сил України. Такі дані оприлюднили станом на 9 квітня.

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ЗСУ знищили багато техніки окупантів

9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема ЗСУ вразили щонайменше:

три літаки;

один вертоліт;

п'ять безпілотних літальних апаратів;

чотири крилаті ракети.

Окрім того, Повітряні сили розповіли, що продовжують роботу в небі. Зокрема:

винищувачі патрулюють повітряний простір України;

штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

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