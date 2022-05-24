Три місяці війни, за які ворог не досягнув своїх цілей, – Єрмак

Сьогодні, 24 травня, – 90 день від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни сподівалися на моментальний бліцкриг, але ЗСУ зруйнували їхні плани.

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак підкреслив, що російські окупанти взагалі не досягнули своїх цілей. Українські військові б’ються за кожен метр української землі.

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Перемогли у битві за Київ, боремося на Сході

За три місяці повномасштабної війни Збройним Силам вдалося перемогти у надважливій битві на Півночі України. Вже наприкінці березня – початку квітня українські військові вигнали російських окупантів з територій Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Нещодавно ЗСУ пішли в серйозний контрнаступ поблизу Харкова і звільнили чимало територій регіону. Зараз серйозні бої тривають на Сході України, де росіяни кинули значну кількість військ, щоб захопити Донецьку та Луганську області.

За словами Андрія Єрмака, Україна вже отримує зброю від західних партнерів. Але її потрібно більше, щоб піти у повноцінний наступ та вигнати росіян з тимчасово окупованих територій. Крім того, він закликав міжнародну спільноту ввести більш жорсткі санкції проти Росії.

Ворог не досяг своїх цілей. Ми виграли битву за Київ, Харків, Чернігів та інші міста. ЗСУ ведуть важкі бої на Сході. Україна отримує зброю від союзників, якої потрібно більше для звільнення наших територій. Потрібні жорсткіші санкції проти рф, щоб позбавити ресурсів їх економіку. Слава ЗСУ та народу нашої держави! – написав Андрій Єрмак.

Які втрати росіян станом на 90 день повномасштабної війни

За 3 місяці війни російські окупанти втратили значну кількість особового складу. Цифра вже наближається до 30 тисяч і буде лише зростати. У цій статистиці також не врахована кількість поранених, який зазвичай значно більше, ніж загиблих.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на сьогодні, 24 травня, російські окупанти втратили аж 29 350 військових. За минулу добу ця цифра зросла аж на 150 осіб. Найбільше втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому напрямку.

Загальні втрати російської армії в Україні

особового складу – 29 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1302 (+9);

бойових броньованих машин –3 194 (+28) одиниць;

артилерійських систем – 606 (+2) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 205 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 112 (+2) одиниць;

кораблів та катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0) одиниці.

Важливо – яка ситуація на фронті станом на ранок 24 травня: дивіться відео