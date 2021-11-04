Три роки без Катерини Гандзюк: США закликали покарати причетних до нападу

У треті роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, про її справу нагадали у посольстві США в Україні. Представники Вашингтона закликали українську владу притягнути до відповідальності винних у її загибелі.

Відповідне звернення дипломати опублікували у соцмережах.

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США шанують відвагу активістки

У треті роковини її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість,

– наголосили у посольстві.

У США впевнені, що понести покарання мають всі, хто стоїть за нападом, який забрав життя Гандзюк.

Пам'ять Катерини Гандзюк вшанували у Раді

Зазначимо, що пам'ять активістки хвилиною мовчання вшанували і в Верховній Раді. З цього розпочали пленарне засідання 4 листопада. Спікер Руслан Стефанчук висловив сподівання, що справу Гандзюк розкриють і доведуть до кінця.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк:

Наприкінці липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою.

Активістка отримала 40% опіків. Вона перенесла кілька операцій, проте 4 листопада її життя обірвалось.

Замовником злочину вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера, посередником Олексія Левіна.

6 червня 2019 року безпосередні виконавці отримали вироки: терміни від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Ще одного фігуранта справи Сергія Торбіна у 2021 році засудили до 5 років ув'язнення.

Текст публікації посольства США:

У треті роковини її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя.