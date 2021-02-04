Три українських лікарні отримали сучасне обладнання від "Фундації Течія"

Понад мільйон гривень Олег Крот та Юрій Лазебніков, керуючі партнери холдингу TECHIIA, спрямували на оновлення хірургічних, опікових і реанімаційних відділень у регіональних лікарнях.

Джерело: "Обозреватель"

Медзаклади Білої Церкви, Одеси та Черкас отримали багатофункціональний операційний стіл, апарат для пришвидшення загоєння опіків та реанімаційні ліжка для немовлят. Устаткування придбали засновники ГО "Фундація Течія" Олег Крот та Юрій Лазебніков.

Ми розширили географію благодійного проєкту. Кількість лікарень, яким ми допомагаємо, регулярно збільшується, але незмінним залишається наш принцип допомоги – отримати довгострокові позитивні зміни для якнайбільшої кількості людей,

– коментував Олег Крот, співзасновник "Фундації Течія" та керуючий партнер холдингу TECHIIA.

Нейрохірургічному відділенню КНП "Білоцерківська міська лікарня №2" Фундація допомогла придбати новий операційний стіл. Він має 5-секційне ложе, електрогідравлічний привід та комплект необхідних аксесуарів для швидкого позиціонування та фіксації пацієнта. Стіл можна доукомплектувати набором аксесуарів, які дозволять проводити кілька різнотипних хірургічних втручань під одним наркозом. Оновлення обійшлося в 740 000 грн.



У лікарні в Білій Церкві на операційному столі від "Фундації Течія" уже провели понад 120 операцій

Опікове відділення "Першої Черкаської міської лікарні" отримало апарат вакуумної терапії ран вартістю 235 000 грн. Він відсмоктує лімфу з ран та пришвидшує загоєння шкіри. Апарат має спеціальний роздвоювач, який дозволяє працювати з двома ураженими зонами одночасно.

Для Одеської обласної дитячої лікарні "Фундація Течія" придбала 9 спеціальних реанімаційних ліжок для новонароджених. Загальна вартість склала 210 000 грн. Ліжка виготовлені з ABS пластику, стійкого до будь-якого типу обробки, дезінфекції та стерилізації. Додаткові ліжка також придбали місцеві благодійники.

"Фундація Течія" – громадська організація, створена керуючими партнерами холдингу TECHIIA Олегом Кротом та Юрієм Лазебніковим. Засновники виділили три ключових напрями діяльності: охорона здоров’я, розвиток STEM-освіти та адресна соціальна допомога. Фундація вже три роки допомагає оновлювати українські медзаклади. Проєкт розпочався з дитячої лікарні міста Кропивницький – з 2018 року вона отримала сучасного обладнання вартістю більше 7 млн грн. У 2020 році фонд розширив свою активність на Харків і Київ, а також передав БФ "Таблеточки" 300 000 грн на купівлю медикаментів для онкохворих дітей.