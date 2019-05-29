Три способи стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів: пояснення "Ощадбанку"

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

Згідно з міжнародним правом існує чимало різних механізмів приведення у виконання рішень міжнародних судових інституцій. Про це написало видання "Економічна правда".

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Зокрема, примусове виконання стягнення грошей з Росії можливе завдяки трьом способам.

Перший спосіб – коштом державної власності Росії

В "Ощадбанку" повідомили, що за загальним правилом, майно, яке належить державі, захищене спеціальним імунітетом, тому через це стягнення не може відбутися. Водночас, якщо державна власність використовується з комерційною метою, імунітет такій власності не надається.

Відповідно, виконання рішення суду можливе лише коштом, яке є державною власністю Російської Федерації, але при цьому використовується із комерційною метою.

Другий спосіб – через заміну кредитора

У прес-службі фінансової установи пояснили, що у тих відносинах з іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором, "Ощадбанк" може просити суд замінити Росію на себе та вимагати від боржників сплати боргу саме банку.

Третій спосіб – коштом власності державних компаній

"Альтернативним варіантом є звернення стягнення майна державних компаній, які знаходиться на території третіх держав через застосування доктрини alter ego, тобто державна компанія прирівнюється до самої країни. Реалізація такого підходу можлива в Великобританії, США, Канаді, Франції, Швеції та ряді інших країн", – заявили в "Ощадбанку".

Чи може Росія уникнути виплат

Переможці суду нагадали, що Російська Федерація зобов’язана сплатити компенсацію та нараховані до дати винесення рішення проценти у розмірі близько 1,3 мільярда доларів та нараховані після винесення рішення відсотки, які станом на 11 травня 2019 року становлять близько 16 мільйонів доларів. Проте Росія не була присутня при розгляді спору та винесенні рішення, тому не визнає його. Більше того, Російська Федерація може ініціювати процедуру скасування винесеного арбітражного рішення.

Оскільки була велика ймовірність, що Росія проігнорує слухання та не з’явиться, тому не випадково місцем слухання спору було обрано Париж. Суди Франції віддавна відмовляються скасовувати рішення, винесені за відсутності відповідача, якщо останнього було в належний спосіб повідомлено про різні етапи проваджень і йому було надано можливість узяти участь в арбітражі, але він нею не скористався,

– пояснили представники "Ощадбанку"

Міжнародні арбітражні рішення, винесені за результатами розглядів у Франції, не можуть бути оскаржені в порядку апеляції. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу Франції, такі рішення можуть бути оскаржені лише шляхом подання позову про скасування рішення.

При цьому, процесуальне законодавство Франції передбачає дуже обмежену кількість підстав для скасування рішення:

Арбітражний трибунал неправомірно вирішив, що справа є (або не є) підпорядкованою йому. Порушення при призначенні трибуналу. Недотримання трибуналом свого мандату. Недотримання принципів належної правової процедури та справедливого судового розгляду. Коли визнання або виконання рішення буде суперечити міжнародній публічній політиці.

"Процедура скасування рішення регулюється французьким національним законодавством із врахуванням норм міжнародних конвенцій, тому є досить тривалою та складною", – додали в "Ощадбанку".

Чому Росія має виплатити кошти "Ощадбанку"?26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.



Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки Ощадбанку. Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".