У Львові білоруські опозиціонери представили сайт "Трибунал" – про білоруських воєнних злочинців

8 вересня 2023, 13:33
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У Львові презентували новий сайт "Трибунал" – це дослідницький проєкт, призначений для збору та збереження інформації про злочинців режиму самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

Автори проєкту розповіли у Львівському пресклубі, що їх метою є фіксація злочинів представників нинішньої влади Білорусі. Зокрема, це потрібно для того, щоб майбутні незалежні органи могли провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

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"Інтернет пам'ять" про усіх злочинів

На сайті будуть створені профілі чиновників, військових, пропагандистів та інших осіб, причетних до злочинів режиму Лукашенка в Білорусі та за її межами. Кожен профіль містить юридичний висновок із зазначенням, за які конкретні злочини особа має нести відповідальність.

Це не просто безпідставні звинувачення. У розділах розписано за якими пунктами білоруського та міжнародного законодавства людина має бути притягнутою до відповідальності,
– пояснив Олександр Головастов презентуючи сайт "Трибунал".

Ось так виглядає сайт "Трибунал", де будуть докази воєнних злочинів білоруської чинної влади / Скриншот з відео 


На сайті буде розміщено конкретну інформацію про кожного із злочинців / Скриншот з відео

Важливо! Організатори запрошують усіх охочих надсилати відомості про злочинців через спеціального анонімного телеграм-бота. Наголошують, що інформатори будуть повністю захищені.

Як функціонуватиме сайт 

Тож, проєкт "Трибунал" – це своєрідна "цифрова пам'ять", яка допоможе не дати забути злочини диктаторського режиму Лукашенка, навіть якщо вони будуть замовчуватися чи перекручуватися.

Автори наголосили, що архів сайту збереже факти для майбутніх поколінь білорусів.

Автор: Анастасія Лукашевська