У Львові білоруські опозиціонери представили сайт "Трибунал" – про білоруських воєнних злочинців
У Львові презентували новий сайт "Трибунал" – це дослідницький проєкт, призначений для збору та збереження інформації про злочинців режиму самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.
Автори проєкту розповіли у Львівському пресклубі, що їх метою є фіксація злочинів представників нинішньої влади Білорусі. Зокрема, це потрібно для того, щоб майбутні незалежні органи могли провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.
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"Інтернет пам'ять" про усіх злочинів
На сайті будуть створені профілі чиновників, військових, пропагандистів та інших осіб, причетних до злочинів режиму Лукашенка в Білорусі та за її межами. Кожен профіль містить юридичний висновок із зазначенням, за які конкретні злочини особа має нести відповідальність.
Це не просто безпідставні звинувачення. У розділах розписано за якими пунктами білоруського та міжнародного законодавства людина має бути притягнутою до відповідальності,
– пояснив Олександр Головастов презентуючи сайт "Трибунал".
На сайті буде розміщено конкретну інформацію про кожного із злочинців / Скриншот з відео
Як функціонуватиме сайт
Тож, проєкт "Трибунал" – це своєрідна "цифрова пам'ять", яка допоможе не дати забути злочини диктаторського режиму Лукашенка, навіть якщо вони будуть замовчуватися чи перекручуватися.
Автори наголосили, що архів сайту збереже факти для майбутніх поколінь білорусів.