"Трішки поспівали": Жадан показав спільне фото з Вакарчуком у Харкові

Святослав Вакарчук та Сергій Жадан знову зустрілися у Харкові. Лідер "Океану Ельзи" приїхав до міста з важливим завданням й встиг поспілкуватися з письменником.

Відповідні фото Жадан показав на своїй фейсбук-сторінці 27 березня. "Трішки поспівали", – написав письменник о 14:25.

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Вакарчук привіз для міста Starlink

На одній зі світлин митці сидять перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Видно, що Вакарчук тримає у руках гітару. Як пояснив Жадан, співак приїхав до Харкова, щоб передати обладнання Starlink.

Ілон Маск на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова передав Україні термінали Starlink . Вони дають можливість безперебійного зв'язку.

"В Харкові холодно, але люди світлі й теплі. Слава привіз Starlink для пацанів. Тому що в пацанів дуже багато роботи. А роботу вони звикли робити якісно", – зазначив у дописі письменник.



Співак привіз до Харкова обладнання Starlink / Фото з фейсбук-сторінки Жадана

Вакарчук та Жадан вже раніше зустрічалися у Харкові. 2 березня після масштабних атак Росії вони показали спільне фото й нагосили, що ворог ніколи не зможе розбомбити нашу свободу"

Чому митці зустрілися у Харкові

Жадан народився у Старобільську, що на Луганщині, але потім переїхав до Харкова. Надає волонтерську допомогу ЗСУ під початку російсько-української війни у 2014 році.

Вакарчук зараз їздить Україною й виступає в найгарячіших точках України, аби підтримати військових та місцевих. Якщо доведеться, Святослав захищатиме країну зі зброєю у руках.

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