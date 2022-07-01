Трішки рятівної прохолоди: Львів у другій половині дня може накрити злива

У другій половині дня 1 липня у Львові може бути гроза. Це єдина можливість містян відчути прохолоду, адже температура повітря цього дня сягне 34 градусів тепла.

Погоду 1 липня визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Дощі передбачені через вплив атмосферних фронтів з південного сходу. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

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У Львові передбачають сильний дощ 1 липня

Протягом для у Львові прогнозують мінливу хмарність. Опади можливі лише в другій половині дня. Очікується короткочасний дощ, гроза та град.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів у секунду. Температура вдень коливатиметься в межах 32 – 34 градусів тепла.

У Львівській області прогноз погоди не відрізняється. Лише протягом дня буде спекотніше – аж 36 градусів тепла.

Проноз погоди у місті та області 2 – 5 липня

2 липня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, а вранці та вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів у секунду. Температура вночі становитиме 17 – 22 градусів тепла, а вдень +24 – +29.

3 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями випадуть короткочасні дощі та грози. Вітер – північний, 3 – 8 метрів у секунду. Температура вночі 13 – 18 градусів, а вдень 25 – 30 градусів тепла.

4 та 5 липня передбачають мінливу хмарність, але без опадів. Вітер буде змінного напрямку, 3 – 8 метрів у секунду.

Температура 4 липня вночі становитиме 12 – 17 градусів, а вдень коливатиметься від 27 до 32 градусів тепла. 5 липня вночі буде 14 – 19 градусів тепла, а вдень 29 – 34 градуси.

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