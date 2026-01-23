Чи стартували перемовини України, Росії та США: що відбувається в Абу-Дабі
Сьогодні, 23 січня, в ОАЕ може відбутись зустріч представників України, США та Росії. Під час неї сторони обговорюватимуть мирний план завершення війни в Україні.
Головне про переговори та які результати зустрічі в Абу-Дабі – повідомляє 24 Канал.
Що варто знати про переговори в Абу-Дабі?
Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі анонсували тристоронню зустріч між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі. Володимир Зеленський заявив, що наразі "питання Донбасу ключові" та саме їх обговорюватимуть під час переговорів.
За словами глави держави, очолить делегацію Секретар РНБО Рустем Умєров. До нього долучаться:
- голова ОП Кирило Буданов та його заступник, ексдипломат Сергій Кислиця;
- начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія;
- начальник ГУР МОУ Олег Іващенко;
- представник ГУР Вадим Скібіцький;
- радник Кабінету президента України ОПУ Олександр Бевз;
- перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський;
- перший заступник голови СБУ Олександр Поклад.
Тоді як російську делегацію очолить голова Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков. Також до складу групи увійдуть представники російського міноборони.
Станом на 13:00 частина команд уже на місці, тому деякі питання можуть вже обговорюватися. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що це розмови за участі "неформатних" людей (тобто різних представників). Тому їх не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках. Sky News пише, що переговори України, США та Росії в Абу-Дабі нібито "вже стартували". Тоді як в Офісі Президента пояснили журналістам, що офіційного часу початку переговорів немає. Частина команд уже на місці і, можливо, проводить неформальні обговорення, але це не означає, що це старт зустрічі або ні, адже партнери зараз часто працюють у форматі "під час обіду" або очікування.
