Чи стартували перемовини України, Росії та США: що відбувається в Абу-Дабі

Сьогодні, 23 січня, в ОАЕ може відбутись зустріч представників України, США та Росії. Під час неї сторони обговорюватимуть мирний план завершення війни в Україні.

Головне про переговори та які результати зустрічі в Абу-Дабі – повідомляє 24 Канал.

Що варто знати про переговори в Абу-Дабі?

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі анонсували тристоронню зустріч між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі. Володимир Зеленський заявив, що наразі "питання Донбасу ключові" та саме їх обговорюватимуть під час переговорів.

За словами глави держави, очолить делегацію Секретар РНБО Рустем Умєров. До нього долучаться:

голова ОП Кирило Буданов та його заступник, ексдипломат Сергій Кислиця;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія;

начальник ГУР МОУ Олег Іващенко;

представник ГУР Вадим Скібіцький;

радник Кабінету президента України ОПУ Олександр Бевз;

перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський;

перший заступник голови СБУ Олександр Поклад.

Тоді як російську делегацію очолить голова Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков. Також до складу групи увійдуть представники російського міноборони.